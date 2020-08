Qui tutte le notizie di ieri, 6 agosto

ORE 21.30 Covid, Amadori: “Chiuso stabilimento Controguerra per precauzione fino a completamento test”

ORE 21 PROTEZIONE CIVILE E MINISTERO DELLA SALUTE

L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del Ministero della Salute: oggi i positivi sono 552 (ieri erano 402) e i morti tre (ieri erano 9). Stabili a quota 42 i ricoverati in terapia intensiva mentre sono 779 (ieri erano 762) i ricoverati con sintomi. I dimessi o guariti sono 319 in più di ieri, mentre 12103 persone sono in isolamento domiciliare e gli attualmente positivi sono 12924. Sono stati effettuati 59196 test del tampone.

ORE 20.30 Marche, le scuole chiedono 20 mila banchi monoposto per garantire avvio in sicurezza

ORE 20 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 07082020 ore 18

ORE 19.30 Il Vicolo dei Misteri, la nuova rassegna di letteratura noir al via a Ripatransone

ORE 19 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE 13 ricoverati in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 07082020 ore 12

ORE 18.30 Un week-end fra campagna e terme con Mete Picene

ORE 18 Offida, Massa: “Secondo tampone negativo per la persona risultata precedentemente positiva, Borgo torna Covid Free”

ORE 17.30 Montefiore dell’Aso, torna “Sinfonie di Cinema”. Ecco il programma

ORE 15.30 Coronavirus, Abruzzo: 39 casi e 0 decessi nelle ultime 24 ore

ORE 15 Asl Teramo: “Covid, positivi 9 dipendenti stabilimento Amadori di Controguerra e due turisti a Roseto”

ORE 14.30 “Cabaret story”: a Grottammare Enzo Iacchetti, Savino Cesario, Guido De Maria e Francesco Paolantoni celebrano il Festival

ORE 14 Concerto all’alba di Ferragosto al giardino Nuttate de Lune: “Armonie in Controluce”

ORE 13.30 Fotogrammi 2020, dal 10 al 13 agosto a Castignano. Programma e ospiti, ci sarà Stefano Fresi

ORE 13 “La Notte dei Desideri” ad Ascoli il 10 agosto, negozi con sconti e offerte

ORE 12.30 “Pensare altro”: Colangeli, di Bonaventura, Illuminati e Santoni al Teatro Romano di Ascoli

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1049 tamponi: 595 nel percorso nuove diagnosi e 454 nel percorso guariti. I positivi sono 20 nel percorso nuove diagnosi (12 della provincia di Pesaro Urbino, 5 della provincia di Macerata, uno della provincia di Ascoli Piceno (si tratterebbe di una persona rientrata a Grottammare dall’estero) e 2 provenienti da fuori regione.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, operatori sanitari, contatti di casi positivi e casi di contatto domestico.

Nel percorso screening Montecopiolo sono stati effettuati due tamponi, registrato un caso positivo.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 07082020 ore 9 revAS

ORE 9.30 Migranti positivi al Cas di Civitella, il sindaco Di Pietro: “Controllati 24 ore su 24 fin dal loro inserimento, nessun contatto con l’esterno”

ORE 9 Il 9 agosto riapre a Cupra il Parco Archeologico Naturalistico

ORE 8.30 Silvia Ballestra a San Benedetto con “La nuova stagione” il 9 agosto

ORE 8 Magia e applausi alla Fortezza di Acquaviva, protagonisti i maghi Ares e Kiko

