SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito riportiamo un commento e un ricordo della figura di Sergio Zavoli, recentemente scomparso, da parte dell’ex presidente della provincia di Ascoli Piceno e ex Sottosegretario di Stato Pietro Colonnella.

“Addio Maestro, addio Sergio . Ho avuto il privilegio e l’onore di averti come riferimento nel mio lavoro nel Governo Prodi e poi come Maestro di comunicazione, apprezzato da tutti e punto di riferimento per il lavoro nel Corecom.Sei spesso venuto nel Piceno e non ti sei mai risparmiato nel darci consigli, suggerimenti, insegnamenti . Che la terra ti sia lieve.

Nella foto l’ incontro nel monastero di Valledacqua di Acquasanta nel 2009 e a conclusione della Marcia della Pace Santuario di San Giacomo di Monteprandone -Rotonda di San Benedetto 29 marzo 2003.

