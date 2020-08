GROTTAMMARE – In chiusura l’iter della trasformazione urbanistica in area residenziale delle superfici destinate, dal Piano regolatore generale, ad accogliere un istituto scolastico privato (ex Scuola Domani). L’argomento tornerà all’attenzione del Consiglio comunale per l’adozione definitiva del Piano di lottizzazione in variante al PRG, nella seduta in programma domani pomeriggio, venerdì 7 agosto.

L’ordine del giorno della seduta, che si svolgerà come le precedenti in modalità telematica visto il prolungamento dell’emergenza sanitaria, include anche un’interrogazione presentata dalla consigliera Alessandra Manigrasso (gruppo consiliare M5Stelle), relativamente al lavoro che l’amministrazione comunale sta programmando per il rientro a scuola, e una mozione presentata dai consiglieri Lorenzo Vesperini, Luigi Valentini, Maurizio Pasquali e Antonella Ciocca (gruppo consiliare Città unica-Centrodestra unito) intitolata “Giustizia per Enrico ‘Chico’ Forti”.

All’attenzione del Consiglio, anche un’altra adozione definitiva. Riguarda una variante puntuale al PRG per il cambio di destinazione d’uso, senza opere, di un piccolo locale commerciale in via F.lli Rosselli.

Come annunciato nei giorni scorsi, nella stessa riunione l’assise affronterà le novità riguardanti i tributi locali e il rendiconto di gestione dell’anno 2019.

