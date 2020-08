GROTTAMMARE – Sono quasi 600 i candidati attesi alle preselezioni dei concorsi banditi nei mesi scorsi dal Comune di Grottammare. Le prove si terranno a partire dal 18 agosto.

L’esito degli esami andrà a formare tre distinte graduatorie, da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato nel servizio autonomo di Polizia locale, sia in qualità di agente (4 tempo pieno e 2 part time semestrali) che in ruoli amministrativi (1 part time 24 ore), e nell’area Gestione risorse (3 tempo parziale 18 ore).

Il calendario delle prove, pubblicato anche nella pagina principale del sito internet dell’ente, è il seguente:

-concorso agenti Polizia locale – 18 agosto, prova preselettiva ore 9.30; 20 agosto, prima prova scritta ore 9.30; 21 agosto, seconda prova scritta ore 9.30;

-concorso istruttore amministrativo Polizia locale – 18 agosto, prova preselettiva ore 15.30; 20 agosto, prima prova scritta ore 15.30; 21 agosto, seconda prova scritta ore 15.30;

-concorso istruttore amministrativo Gestione risorse – 19 agosto, prova preselettiva ore 10; 7 settembre, prima prova scritta ore 10; 8 settembre, seconda prova scritta, ore 10.

Tutte le prove preselettive si terranno presso la sede dell’IIS “Fazzini/Mercantini” in via C.A. Dalla Chiesa, 30 a Grottammare.

Stessa sede per le ulteriori prove afferenti i concorsi del Servizio autonomo di Polizia locale.

Le successive prove scritte del concorso riguardante l’area Gestione risorse, invece, si terranno presso la sede dell’Ipsia di San Benedetto del Tronto.

