SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base biennale le prestazioni sportive di Antonio Bacio Terracino.

“Sono davvero felice e non vedo l’ora di iniziare – ha detto l’attaccante napoletano al portale rossoblu -. La Samb è una piazza importante con una tifoseria che fa invidia a tutti: giocare con questi tifosi che ti incitano è qualcosa di straordinario. Spero che torneranno a riempire gli spalti dopo una stagione difficile come quella passata. Ho conosciuto il presidente che mi ha fatto un’ottima impressione, abbiamo scambiato qualche battuta e mi ha fatto l’in bocca al lupo per la stagione; ho incontrato il direttore e mister Montero e vedo un ambiente entusiasta e con dei progetti ben chiari. Voglio dare il massimo, questo è ovvio, e migliorare nella fase realizzativa per dare il mio contributo alla squadra”.

“Le qualità tecniche di questo giocatore sono indubbie – ha detto il presidente Serafino – sono certo che stiamo allestendo un gruppo solido e che ci darà soddisfazioni”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.