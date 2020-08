SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella sala giunta del Comune di San Benedetto questa mattina, 5 agosto, si è svolta la cerimonia di consegna in donazione al Comune del dispositivo sanificante Ozovid Sanity Pro 300 ideato, realizzato e prodotto dalla Planum Technology di Monteprandone.

Ozovid è un dispositivo adatto per la sanificazione ambientale che utilizza una doppia tecnologia brevettata e certificata dalla stessa Planum Technology, ad Ozono e UVC, in grado di eliminare ogni tipo di agente patogeno in pochi minuti.

Il forte potere ossidante dell’ozono infatti riesce ad eliminare rapidamente virus e batteri ed è utile per sanificare zone sanitarie, uffici, studi medici, alimenti e veicoli; i led invece hanno una funzione di filtraggio.

Il dispositivo ha inoltre una funzione che accelera il decadimento dell’ozono riportando l’ossigeno in quantità tollerabili in presenza di esseri umani in tempi brevi.

L’idea della donazione è giunta con lo scopo di migliorare e supportare la tutela sanitaria di alcune zone di pubblica utilità, all’interno delle strutture comunali e dei veicoli utilizzati, dato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, creando una sinergia territoriale tra la nostra azienda, che si occupa di innovazione tecnologica, e gli organi amministrativi locali.

Il dispositivo è stato assegnato dal sindaco Piunti al Comando della Polizia Municipale per la sanificazione periodica di uffici e veicoli di servizio.

