CUPRA MARITTIMA – Un’altra novità per una località della costa picena.

Dal 6 agosto un bus navetta a Cupra per il Paese Alto. Servizio gratuito fino al 5 settembre per turisti ma anche per cittadini. Dal centro al Borgo. Attivo dalle 19 all’una di notte tutti i giorni tranne lunedì 24 e 31 agosto.

Il sindaco Alessio Piersimoni commenta: “Rendiamo fruibile un altro gioiello della nostra comunità ovvero il Paese Alto. Nel Borgo presenti il museo del territorio e il presepe poliscenico, anche nelle ore serali. Inoltre sarà più facile raggiungere il Belvedere dove si svolgeranno vari eventi”.

