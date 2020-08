FANO – “L’Alma Juventus Fano 1906 SrL comunica che, in data odierna, è stato perfezionato l’accordo per la cessione del club: Claudio Gabellini ha ceduto il 100% delle quote all’imprenditore di San Benedetto Enrico Fattò Offidani che da questo momento è proprietario e presidente dell’Alma Juventus Fano S.R.L”.

Così, in una nota, il club granata.

Martedì 11 agosto alle ore 10.30 presso la sala stampa dello stadio ‘Mancini’ verrà reso noto agli organi di informazione il progetto relativo alla nuova proprietà.

