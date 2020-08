In via Montagna dei Fiori, sul posto anche i Vigili Urbani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata del 5 maggio a tutela di un amico a quattro zampe.

I pompieri si sono recati in via Montagna dei Fiori a San Benedetto dove era stata segnalata la caduta in un tombino di un gattino molto piccolo. I cittadini si sono allarmati anche a causa del maltempo che sta incombendo sulla Riviera.

I Vigili del Fuoco si sono prodigati nel recuperare il felino e a salvarlo.

Il gattino è apparso in buone condizioni seppur spaventato per la disavventura.

Sul posto, in ausilio durante l’operazione dei pompieri, anche i Vigili Urbani.

