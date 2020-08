Qui tutte le notizie di ieri, 4 agosto

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 05082020 ore 18

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Quindici ricoveri in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 05082020 ore 12

ORE 11.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1173 tamponi, di cui 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Sei casi positivi registrati: tre in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, due in provincia di Ascoli Piceno. “Si tratta di tre rientri dall’estero, due casi sintomatici e uno di accesso al Pronto Soccorso” affermano dal Gores.

I casi nell’Ascolano, ad Offida e Monteprandone, come detto in precedenza, sono persone rientrate dall’estero e stanno a casa, in buone condizioni, in isolamento domiciliare.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 05082020 ore 9

ORE 11 Covid, un caso pure a Monteprandone: “Altra persona rientrata dall’estero, sta bene. E’ a casa”

ORE 10 Covid, un caso ad Offida: “Persona rientrata dall’estero, sta bene ed è in isolamento”

