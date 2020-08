Qui tutte le notizie di ieri, 4 agosto

ORE 11.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1173 tamponi, di cui 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 nel percorso guariti. Sei casi positivi registrati: tre in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, due in provincia di Ascoli Piceno. “Si tratta di tre rientri dall’estero, due casi sintomatici e uno di accesso al Pronto Soccorso” affermano dal Gores.

I casi nell’Ascolano, ad Offida e Monteprandone, come detto in precedenza, sono persone rientrate dall’estero e stanno a casa, in buone condizioni, in isolamento domiciliare.

