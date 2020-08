Piazza dell’Unità si trasformerà in un grande parco giochi con più di venti attrazioni

MONTEPRANDONE – Causa maltempo l’evento Giocabimbi previsto per questa sera a Centobuchi è rinviato a lunedì 10 agosto. Si doveva svolgere oggi, 4 agosto.

Piazza dell’Unità si trasformerà in un grande parco giochi con più di venti attrazioni: ping pong, giochi da tavolo con lettere e numeri, bowling, dama, gioco da tavolo con pallina, palla a canestro, puzzle, palla al secchiello, costruzioni, lavagne, tiro al barattolo, palla al secchio, gonfiabili, pista per go-kart a pedali, mini fattoria, area kids e area relax per genitori.

Ci saranno tante attività ludiche e giochi da strada in cui grandi e piccini potranno cimentarsi in coppia o a squadre, in appassionanti gare di abilità e precisione.

L’evento è ad ingresso gratuito e libero, dalle 21 alle 24. Gli accessi all’area e l’uso dei giochi saranno gestiti secondo protocolli anti-Covid previsti per gli eventi.

