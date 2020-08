TERAMO – Forze dell’Ordine in azione nella mattinata del 4 agosto a Teramo.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile Nor di Teramo hanno visionato nella giornata di ieri, 3 agosto, le immagini di videosorveglianza dove era immortalato il soggetto responsabile del furto ai danni di una farmacia di Teramo: i militari notavano, successivamente, un uomo che passeggiava per Piazza Garibaldi la cui costituzione e movenze erano di molto rassomiglianti con l’autore del fattaccio.

“Fermato per un più approfondito controllo questi si mostrava circospetto tanto da indurre i militari operanti a condurlo in caserma per sottoporlo ad una perquisizione personale, che veniva poi estesa al suo domicilio, dove vistosi scoperto, ammetteva il malfatto consegnando spontaneamente gli occhiali da sole e le scarpe da ginnastica, indossati durante la commissione del reato” affermano dall’Arma abruzzese.

“L’uomo, un 46enne del luogo, è stato denunciato alla Procura per furto aggravato” concludono i carabinieri teramani.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.