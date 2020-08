GROTTAMMARE – Gli operatori dell’Informagiovani in Rete comunicano che il servizio resterà chiuso al pubblico da lunedì 10 a venerdì 21 agosto e tornerà a essere operativo lunedì 24 agosto dalle ore 11.

Le modalità di utilizzo del servizio prevedono di concordare un appuntamento con gli operatori per il servizio in presenza all’interno dell’ufficio sito al piano terra del palazzo municipale di Grottammare (Spazio Terzo Settore), mentre per tutte quelle informazioni che possono essere fornite via telefono o per mail si può contattare lo 0735 735424 o inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica informagiovani @comune.grottammare.ap.it.

Al rientro in servizio, gli operatori potranno essere contattati nei giorni di lunedì (dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19), mercoledì e venerdì (dalle 15 alle 19).

