In via San Gabriele

GROTTAMMARE – Momenti di apprensione lungo la costa nel pomeriggio del 3 agosto.

Fiamme da un appartamento in via San Gabriele a Grottammare per cause ancora in fase di accertamento.

Vigili del Fuoco sul posto per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti

