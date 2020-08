Per soccorsi e rilievi, Municipale per la gestione della viabilità

MONTEPRANDONE – Scontro nel pomeriggio del 3 agosto nell’entroterra.

Incidente stradale a Monteprandone fra via Primo Maggio e la Circonvallazione sud.

Sul posto 118 e carabinieri per soccorsi e rilievi, in ausilio per la viabilità la Polizia Locale.

