SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forze dell’Ordine impegnate in Riviera non solo per la Movida molesta.

Nel pomeriggio di domenica 2 agosto il personale della Polizia Municipale ha operato controlli con altre Forze per la repressione dell’abusivismo commerciale sull’arenile.

“Grazie alla presenza delle forze dell’ordine, la spiaggia è risultata sgombra da venditori abusivi” affermano da viale De Gasperi.

In questi giorni, comunque, sono giunte varie segnalazioni dei cittadini per la presenza di alcuni ambulanti non a norma, sintomo che la lotta all’abusivismo commerciale proseguirà anche per tutto agosto data la maggior presenza di persone e turisti lungo le battigie.

Le autorità invitano i cittadini a non comprare oggetti da abusivi per non danneggiare l’economia locale e i commercianti sambenedettesi in regola. Inoltre i prodotti potrebbero non essere a norma di legge e anche pericolosi per l’incolumità pubblica.

