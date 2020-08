SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In questi giorni è sotto esame il Dossier presentato alle autorità sambenedettesi compilato dalle Forze dell’Ordine e dalla Municipale in Riviera in questi giorni per controllare il rispetto delle prescrizioni sia in materia di prevenzione del contagio sia di rispetto delle occupazioni di suolo pubblico concesse.

“Per quest’ultimo aspetto, si stanno ultimando i controlli tra quanto rilevato e le planimetrie depositate in Comune e, in caso di difformità, si procederà senza indugio a sanzionare coloro che si sono allargati senza averne titolo” affermano dal municipio di viale De Gasperi.

