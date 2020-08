SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Abbiamo dato notizia, il 2 agosto, di vari giovani sanzionati a San Benedetto nella notte tra sabato e domenica perché sorpresi a bere bevande alcoliche in strada venendo meno all’ordinanza sindacale.

Come sottolineato dalla Questura, i residenti avevano applaudito l’operato delle Forze dell’Ordine poiché alcuni di questi ragazzi erano anche ubriachi e responsabili di schiamazzi ad ora molto tarda.

Il sindaco Pasqualino Piunti, come appunto il Questore e il Prefetto, per la sensibilità dimostrata nel prendere a cuore un problema così avvertito dalla popolazione, rivolge un plauso particolare agli operatori della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine che sono intervenuti per sanzionare queste persone e nel vigilare quotidianamente e nei fine settimana i luoghi più frequentati dalla Riviera in quest’estate.

Un ulteriore attestato di stima per Vigili Urbani e appartenenti alle Forze Armate.

