AGGIORNAMENTI Oggi, 3 agosto, la Protezione Civile regionale ha esteso l’allerta “gialla” anche per il 4 agosto.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi, 2 agosto, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un nuovo MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO di livello GIALLO, che prolunga l’allerta per TEMPORALI attualmente in corso sulle Zone di allertamento 1, 3 e 5 fino alle 24 di domani, lunedì 3 agosto 2020 e la estende, a partire dalle 00 a tutto il territorio regionale.

Il Bollettino meteorologico emesso in mattinata dal Centro Funzionale Regionale indica che domani si avranno rovesci e temporali che interesseranno inizialmente il settore centro-settentrionale, per estendersi poi dalle ore centrali della giornata al resto della regione .

Localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità. Le temperature sono previste in lieve diminuzione.

I venti saranno di brezza tesa o moderatiprovenienti da sud-ovest nelle zone interne e da sud-est lungo la costa.

Le raffiche arriveranno a burrasca sulle zone appenniniche e a vento fresco sul resto della regione Il mare sarà poco mosso.

Per ulteriori dettagli info sul sito istituzionale della Protezione Civile regionale delle Marche.

