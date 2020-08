La ricicleria può essere utilizzata per conferire solamente i rifiuti urbani. Qui le info in merito alle modalità di accesso

CUPRA MARITTIMA – A partire da lunedì 3 Agosto, la ricicleria comunale di Cupra rimarrà aperta tutti i mercoledì e sabato dalle ore 9:30 alle 12, a disposizione di cittadini cuprensi che devono smaltire i propri rifiuti urbani domestici.

Per agevolare le operazioni di conferimento, gli utenti sono tenuti a separare correttamente i vari tipi di rifiuto prima di accedere alla ricicleria. Gli operatori vigileranno sul corretto conferimento, riservandosi di non accettare eventuale materiale non conforme, o quantità eccessive non rientranti nella categoria “rifiuto urbano”.

Si ricorda che per rifiuti urbani si intendono i rifiuti domestici provenienti dalle civili abitazioni, e derivanti dalle normali attività quotidiane, oltre ai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non residenziali, che possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

La ricicleria può essere utilizzata per conferire solamente i rifiuti urbani come sopra definito: a norma di legge, altre tipologie di rifiuti o ingenti quantitativi dovranno essere smaltiti avvalendosi di ditte specializzate private.

L’accesso, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento epidemiologico del virus CoVid-19, dovrà rispettare le seguenti avvertenze:

i cittadini dovranno attendere al di fuori dell’impianto il proprio turno, ordinatamente e secondo le specifiche istruzioni degli operatori;

dovranno essere indossati guanti e mascherina idonei, per tutta la permanenza nell’area;

Sono rigorosamente da evitare ogni tipo di assembramento, specialmente in attesa del proprio turno al di fuori dell’impianto;

in ogni caso, anche se si indossano mascherine e guanti, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Le modalità di conferimento e le tipologie di materiale che si può smaltire rimangono invariate. In considerazione della situazione emergenziale, si invita comunque la cittadinanza ad usufruire del servizio di raccolta domiciliare su prenotazione in via prioritaria, e di recarsi presso il centro di raccolta solo se strettamente necessario.

Per qualsiasi segnalazione o chiarimento, contattare l’Ufficio Ambiente tramite email all’indirizzo:

ambiente@comune.cupra-marittima.ap.it

