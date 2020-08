MONTE URANO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni, in vari ambiti.

A Monte Urano nei guai 56enne.

Non aveva denunciato ai carabinieri lo spostamento di armi in suo possesso in un’altra abitazione.

È stato denunciato per omessa denuncia. E non era la prima volta.

