GROTTAMMARE – Un percorso espositivo ampiamente rinnovato, particolarmente attento alla cultura locale e soggetto a progressivi cambiamenti, grazie a rotazioni e nuove acquisizioni. Uno spazio per offrire opportunità di apprendimento, approfondimento e svago alla cittadinanza, in un’ottica inclusiva, con esposizioni temporanee ed eventi culturali e didattici.

E’ questo il nuovo MIC, il museo di piazza Kursaal che da martedì prossimo, 4 agosto, torna al pubblico ampliando l’originaria declinazione umoristica della sua collezione con tutte le sfumature dell’illustrazione contemporanea.

L’inaugurazione del Museo dell’Illustrazione Contemporanea è fissata al pomeriggio, con visite guidate gratuite a partire dalle ore 17.30, previa prenotazione su inaugurazionemic.eventbrite.it.

Nel corso dell’evento verranno presentate anche le cartoline dell’edizione 2020 di “Saluti da Grottammare”, l’iniziativa con cui i disegnatori professionisti illustrano la città a fini promozionali. Un’anteprima dei soggetti di questa edizione è visibile alla pagina Facebook Saluti da Grottammare.

“Avevamo deciso già al termine dello scorso anno di ripensare il MIC e, nonostante il Covid, siamo riusciti a mantenere l’impegno – affermano il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore al Turismo, Lorenzo Rossi -. Il nuovo Museo si rinnova e amplia i suoi confini: da raccolta di illustrazioni comiche a spazio espositivo dedicato più in generale all’illustrazione contemporanea. L’idea è quella di uno spazio dinamico, capace di aprirsi sempre a nuovi stimoli, anche grazie a frequenti mostre tematiche e a nuove acquisizioni in collezione. Oltre alla contemporaneità, lo spirito è anche quello di una maggiore aderenza al tema dell’illustrazione, che era passato un po’ in secondo piano negli anni. Siamo molto soddisfatti del lavoro del direttore Nazzareno Cicchi di concerto con l’architetto Roberto Bua e il suo staff, supportati dell’ufficio Cultura del Comune”.

Il riallestimento del MIC è il primo intervento sulle collezioni pubbliche attuato dal neodirettore dei musei cittadini Nazzareno Cicchi, che nella sua idea di revisione mette il visitatore al centro del sistema espositivo: Il MIC, infatti, è destinato a “parlare” non solo ai turisti ma anche ai cittadini di Grottammare e del Piceno, sia proponendo attività sempre nuove, sia occupandosi con continuità della cultura locale. A disposizione, ci sono tutti gli strumenti per orientarsi tra le varie sezioni, testi di presentazione, didascalie essenziali e altri supporti da realizzare in futuro, anche in lingua inglese.

Successivamente alla giornata inaugurale, sarà possibile ammirare le collezioni del MIC senza prenotazione, nei seguenti orari: dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 21.30 alle 23.30 fino al 16 agosto; dalle 21.30 alle 23.30 dal 18 agosto. Ingresso libero. Info: cultura@comune.grottammare.ap.it.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.