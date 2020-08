SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I controlli in Riviera, nella notte tra il primo e 2 agosto, hanno riguardato la viabilità.

Tantissime le auto a San Benedetto e dintorni.

La Polizia Municipale ha elevato 32 multe per “sosta selvaggia”.

I controlli hanno riguardato anche l’occupazione del suolo pubblico da parte dei locali, una struttura è stata multata per abusivismo.

Sanzione anche per un furgone adibito alla vendita di alimenti “sorpreso in una zona interdetta e non idonea” fanno sapere dal Comando della Polizia Municipale.

