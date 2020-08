SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In sella ai rispettivi ciclomotori Sì, il Team Polverone al 2%, si è ritrovato a San Benedetto, e con lo slogan “Tiralo fuori e vieni con noi!…..Sì…Ricominciamo…” creato dal simpatico gruppo capitanato dal presidente Camillo Brandimarti, hanno rinnovato la loro passione per l’amato cinquantino a pedali, il ciclomotore prodotto dalla Piaggio dal 1978 al 2001.

Il numeroso gruppo, composto da centauri arrivati da diversi territori, si è ritrovato nei pressi del negozio Puma, a Porto d’Ascoli e da lì è avvenuta la partenza polverosa, per un mini tour. Un carosello più festoso del solito, per mettere alle spalle, per quanto possibile, il periodo di reclusione legato all’emergenza sanitaria Covid 19, alla base del rinvio dell’edizione 2020 del Raduno Nazionale organizzato dal Team Polverone al 2%, che nella data prestabilita, era stato rinviato proprio a causa dell’emergenza sanitaria.

Dunque, carosello sul lungomare di San Benedetto del Tronto e Grottammare, poi il gruppo, accolto dagli applausi e dall’interesse delle persone che transitavano sul lungomare, si è diretto verso Ripatransone, per un momento aggregativo e gastronomico che si è protratto fino a tarda sera. In tutti il desiderio di rinnovare prima possibile un nuovo tema in sella al Sì.

