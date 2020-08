SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Radio San Beach si trasferisce sulla piattaforma Twitch con il nuovo progetto Radio Tv, portando contenuti come corsi professionali gratuiti di produzione musicale, video game in squadra, interviste e molto altro.

Inoltre si organizzeranno tornei di calcetto, basket, pallavolo, tennis e tanti altri sport in live. La maggior parte dei soldi guadagnati dal progetto verranno donati alla Croce Rossa Italiana, alle famiglie con serie difficoltà e all’ospedale di San Benedetto del Tronto.

Il direttore di Radio San Beach Mattia Giudici invita tutti i ragazzi dai 16 anni in poi della riviera marchigiana a partecipare al progetto. «Essendo giovane – dice Giudici – voglio specificare che la ricompensa non sarà in moneta, ma si concretizzerà in gite, cene e tante altre sorprese. Mi piacerebbe che a questo progetto partecipino persone che amano divertirsi e fare nuove esperienze e non persone che vengono solo per i soldi. Questo è e rimarrà un progetto di beneficenza».

Per ogni informazione in merito si può inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica radiosanbeach@gmail.com o consultare i profili social su Facebook e Instagram.

