Qui tutte le notizie di ieri, 31 luglio

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I ricoveri salgono ad otto. Zero in Terapia Intensiva e zero in Semi.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 01082020 ore 12

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 960 tamponi, di cui 567 nel percorso nuove diagnosi e 393 nel percorso guariti. I positivi rilevati sono 5: 4 in provincia di Macerata (1 caso accertato e 2 suoi contatti e 1 rientro dall’estero), e 1 caso in provincia di Ancona da accesso al Pronto Soccorso.

0 casi nel Piceno e nelle altre province nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 01082020 ore 9

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.