“Sarebbe uno spazio per tutti nessuno escluso” si legge in una nota dell’associazione dei genitori uniti per la disabilità

Progetto Ballarin, di seguito una nota dell’associazione XMano, che si occupa di disabilità. “L’Associazione XMano ODV sostiene ormai da tempo il progetto del Comitato di Volontariato Cittadino “Ballarin – la porta della città un parco inclusivo sul mare”.

Progetto che sin dall’inizio ha avuto come obiettivo la realizzazione di “uno spazio per tutti nessuno escluso”, uno spazio che libero da attraversamenti stradali e con percorsi, attrezzature e strutture polifunzionali, dà la possibilità ai fruitori di apprezzare e godere dell’intero parco in totale sicurezza.

Realizzare un progetto di questa portata, con una straordinaria valenza sociale ed ambientale non può che essere meritevole di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza tutta, in quanto può dare maggior lustro, non solo alla città di San Benedetto del Tronto, ma a tutti quei valori di inclusione, di aggregazione, di innovazione e di opportunità in cui l’Associazione Xmano ODV crede e che qui ritrova pienamente.

I genitori dell’Associazione Xmano”

