CUPRA MARITTIMA – “Dopo la chiusura dell’edicola in centro, ci siamo attivati per garantire il servizio di vendita giornali specialmente in questo periodo di alta affluenza”, afferma il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni.

A partire dal primo agosto, sarà attiva in zona centro (principalmente nella pineta centrale vicino all’Ufficio Iat) un’attività di vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici.

Il servizio sarà garantito nella fascia oraria che va dalle 7.30/8 fino alle 10.30.

