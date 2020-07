Per informazioni 3288604449. Il Geko si trova in Via dei Tigli, 1 a San Benedetto del Tronto

Preparati a un mese di musica e intrattenimento al Geko!

Dal lunedì alla domenica, ogni sera un evento diverso…Ma la parola chiave è sempre la stessa: divertimento!

Dalla musica reggaeton a quella Indie, passando per gli anni ’90…ce ne è davvero per tutti i gusti!

Vai e goditi la tua serata.

Per informazioni 3288604449. Il Geko si trova in Via dei Tigli, 1 a San Benedetto del Tronto. Per sapere tutte le novità visita la pagina facebook www.facebook.com/GekoTigli1

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.