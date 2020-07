FERMO – A passeggio per strada, viene fermato, in questi giorni, dai carabinieri, per un controllo.

A Fermo denunciato un 56enne nordafricano: era clandestino e non aveva regolari documenti.

E’ stato accompagnato dai militari anche alla Questura per procedere anche all’espulsione dal territorio nazionale.

