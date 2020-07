Un viaggio dantesco contemporaneo attraverso la selva oscura, fino all’amore che muove l’universo. Un teatro di parole chiare e nude per dire le infinite contraddizioni dell’animo umano. Con la consapevolezza che inferno e paradiso ce li abbiamo dentro e l’unica cosa che possiamo fare, per accendere la vita, è bruciare tutto nel dolce fuoco della poesia.

La forma è quella della conversazione teatrale: una proposta di ascolto fonte di conoscenza, ancorché abitata da silenzi, ombre e resistenze, che lascia spazio a quel misterioso movimento per cui l’occasione si trasforma in affinità, l’incontro in affezione: il momento di riflessione si brucia nella poesia.

