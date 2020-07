PORTO SAN GIORGIO – L’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione (almeno finchè i campionati sono andati avanti) dallo staff tecnico di Volley Angels Project proseguirà con gli stessi elementi anche nell’annata agonistica 2020-2021. Nel segno di una continuità che è il marchio di fabbrica della società rossoblù, tutti gli effettivi sono stati riconfermati e, con molta probabilità, ci saranno anche dei nuovi innesti.

Una continuità quasi dovuta per via degli importantissimi riconoscimenti ottenuti da Volley Angels Project nel corso della stagione appena archiviata. In primis il certificato di qualità Argento per l’attività giovanile che è stato assegnato dalla Federazione Italiana Pallavolo a sancire la bontà del lavoro quotidiano svolto con le ragazze del settore giovanile e poi la designazione della società rossoblù a far parte del progetto federale nazionale “L’Italia siete voi”, che ha coinvolto solamente cinque società delle Marche.

Volley Angels Project è stata l’unica prescelta delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Tornando allo staff tecnico che verrà impiegato nella prossima stagione agonistica, c’è da dire che il gruppo delle atlete che parteciperanno ai campionati di vertice, vale a dire la serie B2 e la serie C, avrà in Daniele Capriotti il capo allenatore, coadiuvato da Attilio Ruggieri (che da circa una dozzina di anni fa parte dei quadri societari) e da Lorenzo Ciancio, giunto in rossoblù lo scorso anno. Le ragazze della cantera, invece, si avvarranno della guida tecnica di Luigina Di Ventura, di Anita Garagliano (responsabile del settore Minivolley S3) e di Domenico Conforti.

I preparatori atletici saranno Daniele Ercoli, al quale verrà affidata anche la guida tecnica di alcune squadre giovanili e Marco Sbernini, mentre per il terzo anno consecutivo Nazario Fares sarà il fisioterapista e osteopata a disposizione delle atlete. Stefania Troli è stata confermata alla guida del gruppo di Acquaviva Picena che comprende il Minivolley S3 e una formazione giovanile. A questo staff saranno affiancate nei prossimi giorni una o forse due nuove figure tecniche.

«Il nostro staff tecnico – ha affermato il direttore sportivo di Volley Angels Project, Fulvio Taffoni – rappresenta la spina dorsale, anche organizzativa, che molte società ci invidiano e che è il fiore all’occhiello della società».

