Attaccante albanese classe 1988

PORTO D’ASCOLI – Altro rinforzo di mercato del Porto d’Ascoli calcio in vista della prossima stagione post covid d’Eccellenza Marche 2020/21. Preso l’attaccante albanese ex Samb (nella stagione 2012/13 in Serie D Girone F) classe 1998 Henry Shiba, che nell’ultima stagione interrotta dal virus 2019/20 ha giocato nel Castelfidardo (vincitore del Campionato d’Eccellenza Marche). Nelle 3 precedenti stagioni (2016/17, 2017/18 e 2018/19) aveva giocato in Serie D con le maglie di Jesina, Varesina e Vastese.

Shiba che risiede proprio a Porto d’Ascoli ritroverà in maglia bianco-celeste il fantasista Giordano Napolano con cui farà coppia in attacco.

I due che hanno giocato assieme nella Vastese (in Serie D Girone F) nella stagione 2018/19 avevano vinto sul campo, sempre assieme nella stagione 2012/13 il Campionato di Serie D Girone F con la Samb ottenendo la promozione (poi saltata per fallimento societario rossoblu) in 2a Divisione Lega Pro. Con la maglia rossoblu della Samb Shiba realizzò 14 reti.

COLPACCIO ! “Colpaccio di mercato del Porto d’Ascoli Calcio, che annuncia di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del bomber albanese Henri Shiba, vero e proprio “top player” per la categoria.

Classe 1988, Shiba ritrova il suo gemello del gol Giordano Napolano dopo la stagione 2012/13 vissuta insieme alla Samb, chiusa con 14 reti personali e culminata con la promozione sul campo in Serie C (poi svanita per questioni societarie). Per lui, dopo gli anni del settore giovanile alla Reggina, esperienze importanti nei professionisti con le maglie di Cavese, Novara, Pro Vasto e Barletta.

Dopo tanti gol e diverse maglie cambiate anche tra i dilettanti (Fano, Ravenna e Civitanovese su tutte), Shiba l’anno scorso è stato assoluto protagonista del grande campionato del Castelfidardo, trascinato con 8 gol e 6 assist in 23 presenze.

Il Porto d’Ascoli Calcio dà il benvenuto al suo nuovo bomber, con il quale si ha la convinzione di poter intraprendere un percorso vincente e ricco di soddisfazioni reciproche.”

INFO ECCELLENZA: Importante, nella costruzione degli organici, soprattutto per le squadre che aspirano alla vittoria finale è la scelta degli under. Sono stati fissati gli obblighi di impiego dei cosiddetti “fuoriquota” nelle diverse categorie (Eccellenza e Promozione). Per quanto riguarda i Campionati e le Coppe Regionali di Eccellenza e di Promozione, le squadre partecipanti, nella stagione 2020/21 dovranno schierare minimo un giovane nato nel 2001 ed uno nato nel 2002.

ECCELLENZA CALCIO 2019/20

Ecco il quadro Nazionale aggiornato di tutte le squadre che erano in testa ai propri campionati regionali d’Eccellenza al momento dello stop forzato causa covid 19 e che dunque approderanno in Serie D:

Abruzzo : Castelnuovo Vomano

Basilicata: Lavello che aveva chiuso Regular Season a pari punti [64] col Rotonda Calcio dopo 25 giornate (a 5 turni dal termine) ma a parità anche di scontri diretti [quello di ritorno nemmeno disputato per emergenza covid 19), risulta 1°in classifica ed è dunque promosso grazie ad una migliore differenza reti (55 vs 51). Il Rotonda Calcio è stato comunque ripescato.

Calabria: San Luca

Campania: Afragolese (Nel Girone A) e Santa Maria Cilento (Nel Girone B )

Emilia Romagna: Bagnolese (Nel Girone A) ed Marignanese (Nel Girone B)

Friuli Venezia Giulia: Manzanese

Lazio: Montespaccato (Nel Girone A) ed Insieme Ausonia (Nel Girone B )

Liguria: Imperia

Lombardia (unica regione che ha tre Gironi d’Eccellenza): Busto 81 (Nel Girone A), Casatese (Nel Girone B) e Telgate (Nel Girone C)

Marche: Castelfidardo

Molise: Comprensorio Vairano

Piemonte e Valle D’Aosta (unica regione che non ha un proprio girone d’Eccellenza): Pont Donnaz Hone Arnad E. (Nel Girone A) e Derthona che aveva chiuso Regular Season a pari punti [43] col Saluzzo dopo 21 giornate [a 9 turni dal termine] è risulta 1°in classifica ed è dunque promosso per aver vinto [4-1] lo scontro diretto interno mentre quello di ritorno è finito 0-0, ma il Saluzzo comunque è stato poi ripescato (Nel Girone B)

Puglia: Molfetta

Sardegna: Carbonia

Sicilia: Dattilo Noir (Nel Girone A ) e Paternò (Nel Girone B)

Toscana: Pro Livorno Sorgenti (Nel Girone A) e Badesse (Nel Girone B).

Trentino Alto Adige: Trento

Umbria: Tiferno Lerchi

Veneto: Sona (Nel Girone A) e Union San Giorgio Sedico (Nel Girone B).

In neretto le squadre che saranno promosse in serie D.

I Play Off Nazionali d’Eccellenza quest’anno non saranno disputati e la Coppa Italia Dilettanti non sarà completata.

Alle squadre sopra citate si sono poi aggiunte 7 ripescate: Città di Sant’Agata (Sicilia Girone B), Puteolana (Campania Girone A), Rotonda Calcio (Basilicata), Saluzzo (Piemonte e Valle D’Aosta Girone B), Sestri Levante (Liguria), Tre Pini Matese (Molise) e Vis Nova Giussano (Lombardia Girone B).

Le squadre di SERIE D retrocesse direttamente in Eccellenza sono:

Girone A: Fezzanese (15a nonostante avesse i stessi punti [26] di Bra 13° e Ghivizzano 14° che invece sono salve per la migliore media punti e per la migliore classifica avulsa a 3 degli scontri diretti), Vado (16°), Verbania (17°) e Ligorna (18°);

Girone B (a 20 squadre): Levico Terme (17°), Milano City (18°), Dro Alto Garda (19°) ed Inveruno (20°);

Girone C (a 20 squadre): Vigasio (17°nonostante avesse gli stessi punti 30 del Montebelluna 16°e dunque salvo per un miglior quoziente punti ed un miglior andamento negli scontri diretti), Tamai (18°), San Luigi (19°) e Villafranca Veronese (20°);

Girone D: Sammaurese (15a nonostante avesse addirittura un punto in più [26 vs 25] del Crema 14°che invece è salvo per la migliore media punti avendo disputato una gara in meno [24 vs 25]), Ciliverghe Mazzano (16°nonostante avesse gli stessi punti [25] del Crema 14°che invece è salvo per la migliore media punti avendo disputato una gara in meno [24 vs 25] visto che anche negli scontri diretti erano pari), Alfonsine (17a) e Savignanese (18a);

Girone E: Pomezia (15°), Bastia (16°), Ponsacco (17°) e Tuttocuoio (18°);

GIRONE F: Sangiustese (15a), Avezzano (16°), Chieti (17°) e Jesina (18a);

Girone G: Città di Anagni (15°), Pro Calcio Tor Sapienza (16a), Ladispoli (17°) e Budoni (18°);

Girone H: Grumentum Val d’Agri (15°nonostante avesse gli stessi punti [27] del Nardò 16° e della Nocerina 14a e dunque salva per la migliore classifica avulsa a 3 degli scontri diretti]), Nardò (16°nonostante avesse gli stessi punti [27] del Gruentum 15° e della Nocerina 14a e dunque salva per la migliore classifica avulsa a 3 degli scontri diretti]), Fc Francavilla (17°) ed Agropoli (18°);

Girone I: Corigliano Calabro (15°nonostante avesse gli stessi punti [25] del Roccella 14°e dunque salvo per il miglior andamento negli scontri diretti), Marsala (16°), San Tommaso (17°) e Palmese (18a).

I play out non verranno disputati.

Intanto i ricorsi delle squadre retrocesse (comprese Sangiustese e Jesina) dalla Serie D in Eccellenza sono stati tutti respinti dal Collegio di Garanzia del Coni che ha dunque confermato la decisione ratificata dal Consiglio Federale.

Graduatorie ripescaggi per la Serie D

SERIE D 2020/21, la graduatoria per i ripescaggi:

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la graduatoria per gli eventuali ripescaggi a completamento dell’organico del campionato di Serie D 2020/2021.

Società retrocesse:

1) SAMMAURESE punti 68.5

2) VADO punti 65.5

3) NARDO’ punti 62

4) FRANCAVILLA punti 55

5) CILIVERGHE M. punti 51

6) LEVICO TERME punti 50

7) VIGASIO punti 49

8) AVEZZANO punti 46

9) LIGORNA punti 45

10) FEZZANESE punti 43

11) POMEZIA punti 39

12) CITTA DI ANAGNI punti 38

13) SANGIUSTESE punti 36

14) INVERUNO punti 34

15) POLISPORTIVA BUDONI punti 30

16) TUTTOCUOIO punti 18.5

17) CHIETI punti 11

Società seconde classificate d’Eccellenza:

1) CORTICELLA punti 39.5

2) SINALUNGHESE punti 36

3) ST.GEORGEN punti 33

4) PORTOGRUARO punti 30

5) REGGIO MEDITERRANEA punti 28.5

6) LUMEZZANE punti 26

7) TORVISCOSA punti 21

8) PALMESE punti 18

9) ANCONITANA punti 17

Altre Società di Eccellenza

1) SORA punti 20

2) BARLETTA punti 11

3) AKRAGAS punti 9

Le società interessate potranno far pervenire eventuali osservazioni relative esclusivamente alla attribuzione dei punteggi sopraindicati entro e non oltre le ore 16 del 27 luglio, a mezzo PEC.

In caso di vacanza di organico, secondo quanto stabilito dal Dipartimento Interregionale e dalla Lega Nazionale Dilettanti saranno ammesse in ordine alternato due società retrocesse dal Campionato di Serie D 2019/2020 ed una società tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2019/2020.

Criteri di definizione esiti competizioni LND 2019-2020

ECCELLENZA MARCHE (che tornerà a 18 squadre) 2020/21:

ANCONITANA

ATLETICO ASCOLI (ex Ciabbino ; neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B)

ATLETICO AZZURRA COLLI

ATLETICO GALLO COLBORDOLO

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Neopromossa in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A)

JESINA (Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 18a ed ultima)

FABRIANO CERRETO

FORSEMPRONESE

GROTTAMMARE

MARINA

MONTEFANO

PORTO D’ASCOLI

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE

SANGIUSTESE (Direttamente retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunta 15a)

URBANIA

URBINO 1921 (Fusione tra Urbino calcio giunto 4° in Promozione Marche Girone A ed Atletico Alma Fano che era giunta 11a in Eccellenza Marche)

VALDICHIENTI PONTE

VIGOR SENIGALLIA

In neretto le squadre nuove rispetto alla stagione 2019/20.

Queste le 18 squadre che ad oggi dovrebbero comporre il prossimo massimo Campionato Regionale marchigiano salvo ripescaggi o altri colpi di scena.

Rispetto alle scorse stagioni manca almeno per ora la vincitrice dei Play Off Inter-Girone (A vs B) di Promozione (quest’anno non disputati causa emergenza covid 19)

La quota d’iscrizione per il Campionato d’Eccellenza è di €. 2.500,00. Le squadre sopra citate aventi dirito si potranno iscrivere dal 24 luglio al 7 agosto (fino alle ore 19) 2020.

Bocciata almeno per ora l’idea di un’Eccellenza Marche a 2 Gironi (A e B) a 12 squadre ciascuno.

Ecco il quadro completo delle squadre promosse nei Campionati marchigiani 2019/20 interrotti per l’emergenza covid 19:

In Eccellenza Marche: Castelfidardo promosso in Serie D.

In Promozione: Biagio Nazzaro Chiaravalle nel Girone A ed Atletico Ascoli (Ex Ciabbino) nel Girone B, promosse in Eccellenza.

In 1a Categoria: Fermignanese nel Girone A, Portuali Ancona nel Girone B, Trodica nel Girone C e Castignano nel Girone D, promosse in Promozione.

In 2a Categoria: Fermignano Calcio nel Girone A, Athletico Tavullia nel Girone B, Colle 2006 nel Girone C, Castelfrettese nel Girone D, Appignanese nel Girone E, Elfa Tolentino nel Girone F, Montottone Grottese nel Girone G ed Orsini Monticelli nel Girone H, promosse in 1a Categoria.

In terza Categoria: Avis Sassocorvaro nel Girone A, Junior Centro Città Pesaro nel Girone B, Junior Pergolese nel Girone C, Aurora Jesi nel Girone D, Union Picena nel Girone E, Vis Gualdo, Pollenza e San Marco Petriolo prime a pari punti (40) nel Girone F, Pedaso (giunto 1°) e Recreativo Porto Sant’Elpidio (giunto 2° a -2 dalla vetta ma con una gara in meno) nel Girone G e Castoranese nel Girone H, promosse in 2a Categoria.

