SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket annuncia un’ulteriore passo avanti nell’organigramma dello staff del settore giovanile, nell’ottica di perfezionare il proprio sistema di lavoro alla ricerca della massima efficacia e con l’obiettivo di perseguire i risultati sportivi attraverso il miglioramento individuale dei giocatori.

Per questo motivo, dalla prossima stagione lo staff tecnico sarà implementato di una nuova figura, specializzata nel lavoro individuale con i ragazzi del settore giovanile.

La scelta del Consiglio Direttivo della Sambenedettese Basket è quindi quella di affidare a Coach Simone Carloni l’importante ruolo di “Player Development Coach” della Sambenedettese Basket.

“È una scelta che abbiamo deciso di fare per dare più peso allo staff e perfezionare ulteriormente il nostro modo di lavorare. Le nostre attenzioni sono da sempre sul nostro settore giovanile, con i fatti e non con gli slogan. Per questo motivo abbiamo deciso di proporre ad un giovane allenatore cresciuto nella nostra città, ma già con importanti esperienze ed apprezzato per le proprie indiscusse qualità anche al di fuori della nostra società, di iniziare questo percorso. La figura di Coach Carloni sarà interamente dedicata allo sviluppo individuale dei nostri ragazzi”, queste sono le parole del Consiglio Direttivo.

Simone Carloni (Player Development Coach Sambenedettese Basket): “La società mi ha proposto questo progetto sul settore giovanile, basato sui fondamentali, progetto con idee chiare che ho condiviso fin da subito, non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.

