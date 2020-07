RIPATRANSONE – Di seguito una nota del Comune di Ripatransone.

A partire dal giorno 9 luglio 2020 sono stati registrati nel territorio comunale di Ripatransone avvistamenti di un felide di grosse dimensioni riconducibile al genere della pantera.

Nell’area interessata dalle segnalazioni sono stati effettuati sopralluoghi dalle autorità competenti, l’ultimo in data odierna in corrispondenza del luogo in cui è stato registrato l’avvistamento più recente.

La relazione di servizio redatta è stata trasmessa agli organi superiori e la situazione è in continuo monitoraggio.

Si sta valutando la possibilità di installare apposite foto-trappole per individuare l’eventuale presenza dell’animale e verificare la compatibilità tra specie reale e specie segnalata.

Il Sindaco di Ripatransone è in costante contatto con i Carabinieri Forestali che seguono il caso.

