SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota della Ciip.

Si informa la gentile clientela che lunedì 3 agosto dalle 7 alle 15 è prevista un’interruzione programmata per lavori sulla condotta adduttrice nel comune di San Benedetto del Tronto, zona Porto d’Ascoli.

Le vie interessate sono: tutte le traverse di via Pasubio, via del Lavoro, via De Nicola, via Di Vittorio, Val Sesia, Valtellina, via San Giovanni, Strada delle macchie, via Pomezia, Via Verbania, via Pontida, c.da Isola di Centobuchi.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi e vi invitiamo a segnalare eventuali problematiche al Servizio Clienti: 800216172.

