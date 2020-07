GROTTAMMARE – “Cari amici, cari concittadini, ho ricevuto la notizia che una nostra concittadina è risultata positiva al tampone della malattia Covid-19. Abbiamo già contattato i familiari per far sentire a tutti loro la nostra vicinanza e quella di tutti voi”.

Così il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, il 30 luglio. Si tratta della persona rientrata dall’estero e segnalata dal Gores il 29 luglio: “Per ora possiamo dire senza dubbio che non è una situazione preoccupante. Innanzitutto perchè la persona che ha contratto il virus sta bene, non ha manifestato ad oggi alcun sintomo particolare. Poi perché è un caso di rientro dall’estero che ha avuto contatti soltanto con i familiari. Posso precisare, inoltre, che il parente con il quale ha avuto contatti più stretti di convivenza si è già sottoposto al tampone ed è risultato negativo”.

Il primo cittadino aggiunge: “Senza essere troppo indiscreto, posso dire infine che è una persona di una certa età: se fosse stata più giovane, più incline alla vita sociale, inserita in un ambiente lavorativo, avrebbe destato senz’altro maggiori preoccupazioni. A questa nostra concittadina auguriamo dunque di guarire il più in fretta possibile. Tutta la città fa il tifo per lei“.

Il sindaco conclude: “Il fatto che questo nuovo caso sia isolato e ben circoscritto dimostra comunque quello che le istituzioni ribadiscono fino allo sfinimento da giorni, anche contro le stupidaggini di irresponsabili negazionisti: il virus è ancora in circolazione. Ciò non significa farsi prendere dal panico o dalla paura. È necessario più semplicemente e razionalmente continuare a proteggersi, come diligentemente abbiamo fatto nella fase più acuta: possiamo vivere bene comunque e godere appieno di questa estate anche rispettando i protocolli sanitari, continuando a mantenere le distanze e indossando la mascherina nei luoghi al chiuso, dove è obbligatoria, e comunque in tutti i luoghi più affollati”.

