ORE 19 MINISTERO DELLA SALUTE

Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386 (ieri erano stati 289 in più) secondo i dati del ministero della Salute. Ma se i malati aumentano, una buona notizia arriva dai dati relativi ai decessi. Le vittime oggi sono 3 (ieri erano

state 6): si tratta del numero più basso dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia arriva a 35.132. I guariti oggi sono 765, mentre in totale è 199.796. I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente.

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 30072020 ore 18

ORE 17.30 Servizio Anagrafe Assistiti di Ascoli e San Benedetto, dal 3 agosto la riapertura. Le info

ORE 17 “Run Grottammare, Donne in rosa” il 2 agosto. Chiude la pista ciclopedonale nord

ORE 16.30 Da settembre pagamenti prestazioni mediche e prenotazioni dal tabaccaio: ecco “NovaCup Marche”

ORE 16 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Sei i ricoveri in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores gialla 30072020 ore 12

ORE 15.30 Covid, Abruzzo: 4 nuovi casi e zero decessi

ORE 13.30 “I Suoni dell’Anima”, otto incontri ad Ascoli Piceno. Il programma

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Il Gores ha comunciato che nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1178 tamponi, di cui 756 nel percorso nuove diagnosi e 422 nel percorso guariti. I casi positivi rilevati sono 8, di cui: 5 casi in provincia di Pesaro Urbino (4 riconducibili al focolaio di Montecopiolo e un contatto di caso già accertato in isolamento) e 3 casi in provincia di Macerata (un paucisintomatico e due contatti stretti di caso, in isolamento). 0 casi nel Piceno nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 30072020 ore 9

ORE 10 Covid, un caso a Grottammare. Piergallini: “Persona rientrata dall’estero, sta bene”

ORE 9.30 Castel Di Lama, inaugurato il terzo piano della Rsa Sanitas e del Camper sanitario

