Il Gores ha comunciato che nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1178 tamponi, di cui 756 nel percorso nuove diagnosi e 422 nel percorso guariti. I casi positivi rilevati sono 8, di cui: 5 casi in provincia di Pesaro Urbino (4 riconducibili al focolaio di Montecopiolo e un contatto di caso già accertato in isolamento) e 3 casi in provincia di Macerata (un paucisintomatico e due contatti stretti di caso, in isolamento). 0 casi nel Piceno nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 30072020 ore 9

