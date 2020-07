Lafenice è lieta di comunicare che la campagna Luce e Gas, in favore dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, si è conclusa nel migliore dei modi: ieri, martedì 28 luglio, è stato donato un Vein Viewer di ultima generazione al reparto di Pronto Soccorso.

Si tratta di uno strumento molto utile per la comunità che consente di visualizzare la posizione e la morfologia dei vasi sulla cute dei pazienti, soprattutto dei bambini. Lo strumento è dotato di una luce a raggi infrarossi che visualizza i vasi, così da fornire all’operatore una road-map completa dell’albero venoso, ed intervenire con più precisione, maggiore margine di sicurezza e riduzione dei tentativi a vuoto di captare la vena.

Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno sottoscritto il contratto, partecipando alla realizzazione di questo progetto. I I ringraziamenti de Lafenice vanno al suo partner Esa Energie, che ha sostenuto con entusiamo questa iniziativa.

Si ringrazia, inoltre, tutto il personale del reparto di Pronto Soccorso, vera eccellenza dell’Ospedale, in special modo il Primario del reparto dottoressa Giuseppina Petrelli, e gli infermieri Marco Cornacchia e Alessandro Patalocchi, per la tenacia e lo spirito di abnegazione che hanno dimostrato nel perseguire un obiettivo così nobile per la comunità.

