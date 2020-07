MONTEPRANDONE – L’Amministrazione comunale di Monteprandone sostiene le attività commerciali e di pubblico esercizio chiuse per decreto durante l’emergenza sanitaria Covid-19, prevedendo la riduzione della TARI, per l’anno 2020, riferita al solo periodo di sospensione obbligatoria dell’attività.

L’agevolazione, rivolta in via esclusiva alle attività commerciali e ai pubblici esercizi, consiste nell’azzeramento della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI 2020, commisurata all’effettivo periodo di chiusura obbligatoria, come disciplinato dai DD.PP.CC.MM. e decreti regionali che si sono susseguiti a partire dall’8 marzo 2020.

La domanda dovrà essere compilata dalle utenze non domestiche destinatarie dell’agevolazione utilizzando esclusivamente il modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale del Comune: www.monteprandone.gov.it

Le istanze dovranno pervenire entro lunedì 24 agosto 2020 con una sola delle seguenti modalità:

consegna a mano presso Ufficio Protocollo del Comune;

invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: monteprandone@emarche.it.

Nella domanda si dovrà dichiarare il codice ATECO di appartenenza dell’impresa nonché di essere in regola con il versamento del tributo per le annualità precedenti.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0735.710946 oppure inviare una email a: tari.monteprandone@picenambiente.it .

