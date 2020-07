SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non c’è estate senza una canzone del duo J.And e Giulio Jay e nonostante l’emergenza Covid-19, anche quest’anno i due non si sono fermati e arriva su tutte le piattaforme “Suave”, un inno alla gioia e al divertimento. Il prodotto è stato creato ispirandosi alla voglia d’estate e di ballare che neanche le mascherine hanno fermato e tutto questo lo ritroviamo nel beat creato dal producer Giulio Jay che è riuscito a dare voce a ogni suono, creando qualcosa di unico, riaffermando la sua bravura e professionalità nel campo e mettendo la sua firma come su un dipinto.

Il prodotto è stato valorizzato dalla cantante Danira e dalla sua voce soul, che (intercambiata con il rapper J.And), ha dato espressione e profondità alla canzone. ‌Il tutto è stato registrato e mixato da Nacor Fischietti (batterista de “La Rua”) presso N-core Studio curando ogni aspetto della traccia nei minimi particolari. Il video è stato realizzato da Iceberg creative & marketing studio (www.iceberg.works) e i due videomaker Larry e Frizzoh hanno creato un concentrato di riprese dinamiche estive che rispecchiano il testo e danno vita a “Suave”, con molto summer style. La fotografia cattura ogni particolare e tutto è stato studiato nei minimi dettagli.

Il progetto è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità di Simone Tonelli dell’hotel Villa Luigi di Martinsicuro per la location e alle comparse durante il loro evento pool party. Nel video compaiono anche le ballerine Elena Pompei ed Elisa Addazi con le coreografie create apposta per loro dalle maestre Michela Pignotti e Maria Elisa Spurio della scuola “Accademia danza con M. E.”.

Le protagoniste del video musicale sono Simona Turbacci, Giorgia Picciola e Federica Mozzoni. Si ringrazia per la scenografia Patrick Diomedi con la sua Nissan200sx, in collaborazione con il club Traversociety, mentre per le foto del backstage ha collaborato Stefano Angelini.

«Sono sincero – ha detto J.And – ho immaginato una donna giunonica, la classica mamasita ma dalla bellezza mediterranea e nel testo ho provato a descrivere tutto ciò che provavo, vedevo, sentivo in una fusione di emozioni, sentimenti e sensazioni. Un vero e proprio colpo di fulmine giunto da una musa ispiratrice. In questo periodo musicale storico il rap si sta spostando su una nuova direzione. Parliamo di un rap dance, proiettato agli anni ’90 con riferimenti a canzoni estive di quegli anni e parole latine che hanno reso la canzone più frizzante e che rispettano i canoni moderni. Il beat si sposa perfettamente con le parole rendendole più fluide e orecchiabili, diventando travolgente e dai ritmi estivi e, già dalle prime note, suscita voglia di muovere ogni singola parte del corpo».

Il testo, creato dal rapper J.And, non vuole raccontare la classica storia d’amore, ma i sentimenti scaturiti da questa e dalla bellezza di una ragazza appena conosciuta.

Link del video: https://youtu.be/Wcx-TKXfmKI.

