SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamenti da non perdere, in Riviera, per le proiezioni.

“Il Cinema d’Amare” nel giardino dell’ex Gil di via Sforza a San Benedetto ha aggiornato la sua programmazione.

Ecco tutti i film in programma dal primo al 31 agosto.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.