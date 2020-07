MILANO – Di seguito una nota ufficiale dell’Internazionale.

Inter Academy continua a crescere e sbarca nel Regno Unito: al via oggi Inter Academy Wales – Bangor City FC, in collaborazione con la società calcistica gallese Bangor City FC.

L’apertura di Inter Academy in Galles costituisce un nuovo importante passo nell’espansione del progetto nerazzurro nel mondo, che cresce ed amplia le proprie frontiere anche in questo momento di emergenza internazionale. La partnership con il Bangor City FC permette al Club di esportare la filosofia e la metodologia di allenamento dell’Inter in un Paese che sta investendo molto nello sviluppo del calcio e dei giovani calciatori.

“Siamo lieti di annunciare l’apertura di questa nuova Inter Academy, la prima nel Regno Unito” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “Siamo contenti che una società di lunga tradizione come il Bangor City FC abbia creduto nel nostro progetto e abbia deciso di entrare a far parte della famiglia dell’Inter. Questa partnership consentirà una crescita comune basata sulla condivisione del know-how nerazzurro in un paese che ha a cuore lo sviluppo del movimento calcistico”.

“Sono molto contento e fiero di questo accordo, che testimonia il duro lavoro che stiamo portando avanti al Bangor City e che coinvolge tutti i componenti del lub, inclusi i volontari che ci stanno donando il loro tempo” le parole di Domenico Serafino, Presidente del Bangor City Fc e anche della Sambenedettese Calcio. “E’ per noi una grande notizia poter contare sul supporto di uno dei migliori Club d’Europa. Grazie al supporto dell’Inter potremo far sbocciare molti giovani talenti qui in Galles. Questa iniziativa ci aiuterà a migliorare il livello del calcio nel nostro paese e a dare ai giovani calciatori un’opportunità che altrimenti non avrebbero”.

Il progetto nerazzurro in Galles coinvolge bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni.

Il team di Inter Academy inizialmente seguirà il progetto dall’Italia, mantenendo un contatto costante con il partner e organizzando Webinar per la formazione degli allenatori locali e dei giovani calciatori. L’inizio delle attività sul campo è invece previsto per settembre.

L’apertura in Galles allarga ulteriormente i confini di Inter Academy, che oggi conta 22 progetti permanenti, più di 20.000 tra ragazzi e ragazze e più di 400 allenatori locali coinvolti a livello globale.

