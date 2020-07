RIPATRANSONE – Il “17 Festival” organizzato dall’Associazione Culturale 17 festival con il Patrocinio del Comune di Ripatransone e del Consiglio Regionale delle Marche, presenta la 6° edizione che si svolgerà il 6 e 7 di agosto in Piazza De Tharolis a Ripatransone.

Il festival nasce nel ricordo di Marzia scomparsa a 37 anni e dalla volontà di sensibilizzare all’impegno sociale utilizzando come mezzo, varie forme d’arte tra cui: la musica.

In questo periodo storico alla lotta al Coronavirus non possiamo dimenticare tutte quelle persone che soffrono per altri motivi, infatti il ricavato del festival verrà devoluto all’Ail di Ascoli Piceno.

IL PROGRAMMA

Giovedì 6 agosto, ore 21, l’atteso è il concerto del talentuoso batterista di Ripatransone Marco “Lancs” Lanciotti con i suoi ospiti che si alterneranno sul palco in attesa dello Special Guest della serata: Anastasio.

Anastasio vincitore della 12 edizione di XFactor, nel 2019 ospite a sorpresa al Festival di Sanremo e presenta il brano Correre, nel febbraio 2020 partecipa alla 70° edizione del Festival di Sanremo come concorrente con il brano Rosso di Rabbia classificandosi a metà classifica.

INFO & PRENOTAZIONI: www.seventeeneventi.it.

Venerdì 7 agosto è la volta dell’artista poliedrico Gio Evan in esclusiva per Marche e Abruzzo.

Gio Evan è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada.



Durante gli anni che vanno dal 2007 al 2015 intraprende un viaggio con la bicicletta che lo porta in gran parte del mondo: India, Sudamerica, Europa. Comincia a studiare e vivere accanto a maestri e sciamani del posto e in Argentina viene battezzato come “Gio Evan” da un Hopi.



Nel 2008 scrive il suo primo libro “Il florilegio passato”, racconto che narra dei suoi viaggi, senza soldi né scarpe.



Tra il 2012 e il 2013 fonda “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco “Cranioterapia”.



Dopo un Tour tra novembre e febbraio 2020 che ha registrato numerosi Sold Out, l’artista più poliedrico d’Italia torna alla ribalta con un nuovo libro di poesie “Se c’è un posto bello sei te” (Fabbri Editori) uscito il 5 maggio e il nuovo singolo “Regali fatti a mano” (Universal) uscito il 15 maggio 2020.

INFO & PRENOTAZIONI: www.ciaotickets.com.

