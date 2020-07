SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Mercoledì 12 e giovedì 13 agosto, Piazza Bice Piacentini, il Paese Alto di San Benedetto del Tronto ospiterà l’esecuzione dell’adattamento per Canto, Quartetto d’Archi, Pianoforte e Voce Narrante della celebre opera di Giacomo Puccini “Madama Butterfly”.

Al centro del melodramma di Puccini, la vicenda di una ragazza giapponese di 15 anni, Cio-Cio-San, la quale, caduta in miseria, viene sedotta da un tenente di marina americano, Pinkerton, che la ottiene per cento yen come sposa e geisha personale. La giovane, soprannominata ‘Butterfly’, avrà un figlio dal tenente, da cui verrà abbandonata per tornare negli Stati Uniti. Pinkerton tornerà in Giappone, con la sua nuova moglie americana, per riprendersi il figlio. L’epilogo sarà ovviamente tragico

L’evento, curato nell’organizzazione artistica dall’Istituzione Musicale “Antonio Vivaldi” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, l’associazione “Incontri d’Opera” ed “Eclissi Eventi”, vedrà nel ruolo di Cio Cio San Patrizia Perozzi, di F.B.Pinkerton Tommaso Mangifesta, di Suzuki Valentina Coletti, di Sharpless Alessandro Battiato, di Zio Bonzo Alessio De Vecchis e di Kate Pinkerton Chiara Marangoni.

Le musiche saranno eseguite dal Quartetto d’archi “Antonio Vivaldi” (Piergiorgio Troilo e Paolo Incicco Violini, Laura Pennesi Viola, Daniela Tremaroli Violoncello); al pianoforte dal Maestro concertatore e revisore della partitura Massimiliano Caporale. Adattamento, narrazione, costumi (tutti rigorosamente originali) e regia a cura del musicologo Paolo Santarelli, il quale accompagnerà il pubblico nella vicenda storico-musicale introducendo i vari momenti dell’opera.

Al termine dello spettacolo vi saranno i consueti saluti delle autorità comunali e del C.d.a. dell’Istituzione musicale “A. Vivaldi”.

I biglietti (10 euro) sono ancora disponibili e possono essere acquistati in prevendita:

– presso il Caffè Florian, in viale Secondo Moretti 74 (centro di San Benedetto del Tronto);

– online su www.ciaotickets.com e punti vendita circuito Ciao Tickets (info 0733865994 o whatsapp 3924450125).

Infine i biglietti si potranno acquistare il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 19 al botteghino di Piazza Piacentini.

