SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è riunita questa mattina, 27 luglio, l’assemblea dei soci dell’Azienda Multi Servizi Spa, composta come noto dal sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti in qualità di legale rappresentante del Comune di San Benedetto del Tronto socio unico, per procedere al rinnovo degli organi della società.

Presidente è stato nominato Angelo Massi, membri del consiglio di amministrazione Fortunatina Vincenti e Marco Di Domenico.

Al termine dell’assemblea, il sindaco Piunti ha ringraziato per il lavoro svolto il presidente uscente Donatella Di Paolo e i componenti del Consiglio Gian Luigi Pepa e Libero Cipolloni.

