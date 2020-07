FERMO – Arrivata la condanna, inevitabile il fermo.

In questi giorni i carabinieri, nel Fermano, hanno arrestato un 47enne italiano.

L’uomo è stato condannato in via definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti: dovrà scontare un anno e 4 mesi di reclusione.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.