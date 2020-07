Per ricettazione

FERMO – Nei guai alcuni malviventi nel Fermano.

In questi giorni i carabinieri hanno denunciato per ricettazione due nordafricani poiché in possesso di due biciclette risultate rubate. I velocipedi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Stessa sorte, ovvero denuncia per ricettazione, per un rumeno trovato in possesso di un cellulare risultato rubato giorni fa ad un 20enne fermano.

Inevitabili i provvedimenti, quindi.

